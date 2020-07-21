شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 18إرهابياً في هجوم على إرتكاز أمني بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش المصري الثلاثاء إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء .

وذكر بيان الجيش الثلاثاء أن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربات وعدد من العناصر الإرهابية.

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جنديان من الجيش المصري في شمال سيناء

وذكر أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا ، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة.

وأضاف أنه ونتيجة لذلك فقد أسفرت المواجهات عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين .

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية بينهم انتحاريين هاجمت معسكرا للجيش بقرية رابعة ، ببئر العبد حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ، وشوهدت السنة النيران بكثافة في محيط المكان ، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية .أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم .

