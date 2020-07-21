السيسي يؤكد رغبة مصر لتحقيق تقدم حول القضايا الخلافية لسد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.



وبدأت القمة السودانية المصرية الإثيوبية المصغرة بشان سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقى لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الاخيرة والتي كانت برعاية السودان، حيث تأتي هذه القمة عبر الفيديو كونفرنس بدعوة من دولة جنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.