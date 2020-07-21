شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف: 5 ملايين تركى تحت وطأة الفقر والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برلماني تركى معارض، إن نحو 5 ملايين تركى يحصلون على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور، وأنهم تحت وطأة الفقر والجوع.

وأكد أوزجور أوزال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهورى، أن 11.96 % من المتقاعدين كانوا يحصلون على معاش تقاعدى أقل من الحد الأدنى للأجور خلال عام 2018 غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العامين الأخيرين إلى 50 فى المئة.

وكشفت دراسة أجراها أوزال عن معاناة المتقاعدين من قلة الدخل، قائلا: "يحصل 4 ملايين و179 ألف و840 متقاعدا، وهو ما يعادل نصف إجمالى المتقاعدين، على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور. السلطة الحاكمة حكمت عليهم بالفقر والجوع".

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واستنادا إلى أحدث إحصاءات وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، كشف البرلمانى أن 50.8 فى المئة من متقاعدي الفئة الأولى و89.5 فى المئة من متقاعدى الفئة الثانية و0.7 في المئة من متقاعدى الفئة الثالثة يحصلون على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور، حسبما نشر موقع الزمان التركية.

وأضافت الدراسة أن نسبة المتقاعدين الذين كانوا يحصلون على معاش تقاعدي دون الحد الأدنى للأجور كانت تبلغ 11.96 فى المئة فقط خلال عام 2018 وأن نحو نصف المتقاعدين يحاولون العيش بمعاش تقاعدى أقل من الحد الأدنى للأجور خلال العامين الأخيرين.

وأكد أوزال أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل تكشف تدهور الوضع، مفيدا أن السلطة الحاكمة وضعت المتقاعدين تحت وطأة الفقر والجوع.