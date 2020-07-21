شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يعقد اجتماعا مع أمناء الأمانات ورؤساء اللجان بالأمانة المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأمانة العامة بحزب الحرية المصرى، اجتماعا مع أمناء الأمانات المركزية ورؤساء اللجان الداخلية بالحزب، وذلك بالمقر الحزب الرئيسي، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على دعم ومساندة وتأييد قرارات الدولة المصرية وما تراه مناسب لحماية حدود البلاد الغربية والدفاع عن الأمن القومي المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي عضو المجلس الرئاسى والاستاذ أحمد مهنى عضو المجلس الرئاسى والأمين العام للحزب، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو المجلس الرئاسى، على مساندة ودعم الحزب للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة من أجل التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية والحفاظ على الامن القومى المصرى الداخلى.

وأضاف الفيومي، أن الحزب يسير بخطوات ثابتة وقوية وذلك وفقا لخطة عمل قوية تم وضعها، مشددا على ضرورة استكمال النشاط الحزبي والفعاليات فى المحافظات وذلك تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وانضمام الحزب لتحالف القائمة الوطنية، مضيفا أن قواعد الحزب فى المحافظات سيكون لها فعاليات ولقاءات لدعم مرشحي القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ.

كما أثنى أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى للحزب والأمين العام، على نشاط الأمانات واللجان خلال الفترة الماضية وما تم القيام به خلال جائحة كورونا من حملات وفعاليات ومساندة ودعم الدولة اتجاه دور الحزب من المسؤولية المجتمعية، مؤكدا ضرورة استكمال الأمانات والوحدات الحزبية.

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وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لدعم مرشحي القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ، وذلك من خلال مقرات الحزب فى المحافظات والمراكز والعمل على إطلاق مبادرات توعية للمشاركة السياسية وحث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات.

من ناحيته ناقش الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، مع أمناء الأمانات خطة العمل للمرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل بشكل دوري تناسب طبيعة المرحلة التى تشهدها البلاد، مشددا على ضرورة إعادة الهيكلة لبعض الأمانات واللجان.

فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بالحزب، ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في الشارع، واستكمال تشكيل الوحدات والأمانات بالحزب، والعمل على وضع خطة عمل بالأمانات لدعم مرشحي القائمة الوطنية.