فرنسا: سنحصل على 46 مليار دولار من صندوق التعافي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو (46 مليار دولار) من صندوق التعافي الاقتصادي البالغة قيمته 750 مليار يورو، والذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ماكرون، إن اتفاق صندوق التعافي الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا لن يكلف دافعي الضرائب في بلاده سنتًا واحدًا لأن الاتفاق يتيح للاتحاد الأوروبي إمكانية فرض رسوم على "الشركات الكبرى واللاعبين الدوليين الذين لا يلعبون الكرة"، حيث أشار الرئيس الفرنسي بشكل محدد إلى الضريبة على اللدائن وتجدد الجهود لفرض ضريبة رقمية على شركات التكنوولوجيا العاملة في الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق الآلية المعدلة المرتبطة بالانبعاثات الكربونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ماكرون قوله في مقابلة مع قناة "تي. إف1" التلفزيونية: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي لقارتنا الأوروبية، إنها أهم لحظة في حياة قارتنا الأوروبية منذ إطلاق عملة اليورو".

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ووفقًا للاتفاق الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي، سيتم إنشاء صندوق برأسمال 750 مليار يورو يتم تمويله من خلال طرح سندات لحساب الاتحاد الأوروبي ويتم سدادها على مدى 30 عامًا.

وفي الوقت نفسه سيتم تقديم 390 مليار يورو من هذه الأموال لدول الاتحاد الأوروبي الأشد تضررًا من الجائحة في صورة منح لا ترد و360 مليار يورو في صورة قروض بفائدة منخفضة.

ومن المنتظر استخدام نحو ثلث هذه الأموال لدعم مشروعات لمحاربة ظاهرة التغير المناخي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.