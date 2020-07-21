للمرة الأولى.. السعودية تضع حواجز حول الكعبة لمنع الحجاج من لمسها

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم هذا العام، لأول مرة، وضع حواجز حول الكعبة المشرفة، تطبيقًا لما أصدره المركز الوطني للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي من ضمنها منع لمس الحجاج الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.

وكانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

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وتقوم رئاسة شؤون المسجد الحرام بعد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض من الجهات الأربع، ويتم رفع الكسوة إلى مسافة 3 أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، فيما يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

وقال بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، تابع استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وتجرى بعد صلاة فجر التاسع من شهر ذي الحجة الموافق 30 يوليو الجاري، يوم وقفة عرفات مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعا.