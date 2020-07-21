وفاة زعيم أكبر تجمع للسكان الأصليين في البرازيل بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ)

توفي أحد زعماء السكان الأصليين في البرازيل، اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث تشهد البلاد معدل وفيات مرتفع بين السكان الأصليين جراء المرض بشكل خاص.

وقالت بلدية أنجرا دوس ريس بولاية ريو دي جانيرو، إن دومينجوس فينيته، توفي بعد نحو شهر من العلاج في المستشفى.

وتم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام لوفاة الزعيم البالغ من العمر 68 عامًا لجماعة سابوكاي العرقية، التي تشكل أكبر مجتمع من السكان الأصليين في ولاية ريو دي جانيرو.

وقال نواب عن السكان الأصليين في وقت سابق، إن أكثر من 10 آلاف شخص من السكان الأصليين أصيبوا بالفعل بكوفيد-19 في البرازيل، محذرين من أن معدل الوفيات بالفيروس بينهم يبلغ حوالي 10 بالمئة وهو ما يقرب من ضعف المعدل بين باقي السكان.