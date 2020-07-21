وزير التعليم: الدروس الخصوصية لن تفيد في النظام الجديد للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام هي الأفضل منذ فترة طويلة، ونتيجة تصحيح العينات العشوائية مبشرة، والإعلان عن النهائية سيكون بعد عيد الأضحى.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، مساء الثلاثاء، أن الإعلان عن آليات العمل للعام الدراسي الجديد سيكون في أول سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يدرس ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الدراسي عن 20 طالب، من خلال توزيعهم على فترات أو أيام، والدروس الخصوصية لن تكون مفيدة في النظام الجديد للثانوية العامة.

وأشار وزير التعليم إلى أنه يدرس مشكلة مصاريف المدارس الدولية، وسيعلن عن قرار مناسب لكل الأطراف.