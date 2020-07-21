الأسهم السعودية تنخفض بعد أنباء دخول الملك سلمان المستشفى

تراجعت البورصة السعودية اليوم الاثنين وانخفضت معظم الأسهم بعد أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، في حين أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن العاهل السعودي يجري بعض الفحوص جراء التهاب في المرارة.

وهبط المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بعدما تراجع بما يصل إلى 2.2 بالمائة خلال الجلسة. وفقد سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة وخسر سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمائة.

وهبط سهم كيان للبتروكيماويات 2.1 بالمئة بعدما أعلنت هبوط أرباح الربع الثاني من العام.

وارتفع المؤشر المصري واحدا بالمائة لينهي موجة خسائر على مدار خمسة أيام، مصع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.6 بالمئة.

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وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي مرتفعا 0.2 بالمائة بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.7 بالمائة لكن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأرباح ضغط على عدد من الأسهم.

وأغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني منخفضا 1.9 بالمائة بعدما أعلن تراجع صافي أرباح الربع الثاني 58 بالمائة.

وقال الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أمس الأحد إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه في ناسداك دبي وسط تراجع للقطاع العقاري بالإمارات وضعف ببورصة الأسهم ونزل السهم 4.7 بالمائة.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمائة، متأثرا بهبوط أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.2 بالمائة.

وتقدم مؤشر قطر 0.6 بالمئة. وزاد سهم قطر للوقود 1.8 بالمئة وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية 1.2 بالمئة بعدما أعلنت عن زيادة في أرباح النصف الأول من العام.