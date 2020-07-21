وزير الخارجية الأمريكي يدعو من لندن العالم إلى الوقوف بوجه الصين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، العالم إلى الوقوف بوجه الصين بعدما عقد مشاورات في لندن مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي توترت علاقته بالصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونج كونج واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

وأعلن بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب «نعتقد أن على العالم بأكمله التعاون لضمان أن تتصرف كل الدول، بما فيها الصين (...) بشكل ينسجم مع النظام الدولي».

واذ اشاد بمحادثات «صريحة» مع المسؤولين البريطانيين،

دعا بومبيو «كافة الدول الملتزمة بالحرية والديموقراطية (...) إلى فهم الخطر الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني».

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون واشنطن قد أرغمت حليفتها بريطانيا على تغيير موقفها في هذا الملف.

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وقال بومبيو «هذا القرار اتخذ، ليس لأن الولايات المتحدة قالت إنه القرار الجيد، بل

لأن المسؤولين هنا في المملكة المتحدة، استنتجوا أنه القرار الصائب لصالح الشعب البريطاني».

وأكدت لندن أنها استبعدت شركة «هواوي» من تطوير شبكة الجيل الخامس لأسباب أمنية، بعد فرض عقوبات أمريكية في أيار/مايو على هذه المجموعة، لمنعها من حيازة أشباه مواصلات تصنع بمكونات أميركية.

وردت الصين بالقول إن لندن تعرضت «للخداع» من الأمريكيين.

وكان بومبيو قد اعتبر سابقاً أن «المعلومات التي تمر عبر هذه الشبكات الصينية سينتهي بها الأمر حتماً بين يدي الحزب الشيوعي الصيني».

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.