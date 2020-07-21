الارشيف / اخبار العالم

الفاو تدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إزالة الغابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم، تقرير عام 2020م بشأن تقييم الموارد الحرجية في العالم، ويتضمن تحليلات إقليمية وعالمية مفصّلة عن 236 بلداً وإقليماً.

 

Advertisements

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، أشارت في بيان لها اليوم إلى أن تقرير تقييم الموارد الحرجية في العالم يقدم معلومات أساسية لفهم نطاق الموارد الحرجية

وحالتها وإدارتها واستخداماتها، مفيدةً بنشر التقييم كل خمس سنوات.

 

وشددت الفاو على أهمية عكس مسار عملية إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، داعيةً إلى صون الغابات والأشجار وإدارتها بشكل مستدام ضمن إطار نهج متكامل للمناظر الطبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفاو تدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إزالة الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا