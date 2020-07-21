تونس تُسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

سجلت تونس، اليوم الثلاثاء، 8 حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين فيها من الفيروس إلى 1389 حالة مؤكدة.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم تسجيل
وفي سياق متصل، قررت السلطات التونسية تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ للوقايةمن فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المحلية والوافدة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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