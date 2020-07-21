تركيا تُسجل 928 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 928 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.
وأشارت الوزارة - إلى تعافي 1009 مرضى بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عنكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتبين الأرقام المعلنة لليوم الثامن على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر كانت فوق الألف حالة.
من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على
وأضاف: "لا يوجد مرضى في العناية المركزة في 21 مقاطعة".
وسجلت تركيا أمس الإثنين، 931 إصابة بكورونا، و17 حالة وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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