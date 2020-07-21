أمريكا.. حصيلة ضحايا كورونا تقترب من 4 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا

المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة إلى 3 ملايين و858 ألفًا و686 شخصًا.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن

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حالات الوفاة الناجمة من جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغت حتى الآن 141 ألفًا و426 شخصًا.

وكانت "جونز هوبكنز" أعلنت أمس أن عدد مصابي فيروس كورونا

المستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفًا و355 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.