أمريكا.. حصيلة ضحايا كورونا تقترب من 4 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة إلى 3 ملايين و858 ألفًا و686 شخصًا.
وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن
وكانت "جونز هوبكنز" أعلنت أمس أن عدد مصابي فيروس كوروناالمستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفًا و355 شخصًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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