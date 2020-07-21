سد النهضة.. تهديد ثلاثي لحياة الملايين في دول حوض النيل

على مدار أسبوع تعيش بعض دول حوض النيل، في حالة تضارب بسبب تصريحات الحكومة الإثيوبية الخاصة ببدء ملء سد النهضة.

وأعلنت كلٍ من بعض المصادر في السودان وكينيا عن تضررها من بدأ إنخفاض منسوب مياه النيل عقب تصريحات إثيوبيا الإسبوع الماضي عن البدء في ملء سد النهضة .

المراوغة مستمرة .. إثيوبيا تعلن إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

ويمثل سد النهضة تهديدًا ثلاثيًا مباشرًا للدول التي تضم الملايين من السكان، وعاش شعوبها منذ بداية سريانه على النهر الخالد.

وفقد انعقدت قمة أفريقية مصغرة، اليوم ،حول سد النهضة، في جنوب إفريقيا ، في المحاولة للتوصل إلى إتفاق ملء وتشغيل السد، ورغم انعقاد الكثير من المفاوضات، إلا دولة إثيوبيا اعلنت بالانتهاء من المرحلة الأولي من ملء سد النهضة.

وتأتي هذه القمة، بعد المفاوضات الأخيرة التي امتدت لأحد عشر يومًا، مع الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" دون التقدم في أبرز النقاط الخلافية.

القمة المصغرة حول سد النهضة

وانعقد قمة أفريقية مصغرة، حول سد النهضة، في جنوب إفريقيا، اليوم، في المحاولة للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

وأشاد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، عبر صفحته الرسمية علي "تويتر"، منذ قليل، بالقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت، مساء اليوم ، حول مشروع سد النهضة، "أثمرت عن التفاهم علي استمرار

التفاوض للوصول لاتفاق الملء والتشغيل".

المراوغة الإثيوبية

أعلن الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، من الإنتهاء من المرحلة الأولي من ملء سد النهضة.

وأوضح أحمد، في تغريدات عبر تويتر ، اليوم الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حاليًا، كانت مواتية للتعبئة الأولي لسد النهضة.

وفي يوم الإربعاء الماضي، أعلن المهندس سيلشي بيكيلي، وزير الري الإثيوبي، عن بدء الملء الأولي لسد، وبعد ساعات من صدور تلك البيان.

ونفي وزير الري الإثيوبي، إن حكومة بلاده بدأت في ملء خزان سد النهضة، موضحا في بيان له اليوم أن مفاوضات سد النهضة الكبير ستستمر لمصلحة إثيوبيا.

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وقال التلفزيون الإثيوبي الرسمي، في بيان أيضًا: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي "سد النهضة الكبيربدأ يملأ".

وأضاف بيكيلي أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وقال إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام، والعام الماضي كان مستوى المياه 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.

وقال أيضا إن ملء السد سيتم وفقا لعملية

البناء الطبيعية للسد.

وأوضح الوزير، أن هذا العام استطاع رفع ارتفاع 525 الى 560 كان الماء، على ارتفاع 525 والان يتوقع ان يصل الى 560 ارتفاع، ويجب ان يكون ملئ بعملية البناء الطبيعي سيحدث بطريقة جيدة.

مصر حول سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية، بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

السودان حول سد النهضة

وقد أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، جراء أنحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وبعد تقاير ونسب من قبل مدير هيئة المياه، لاحظ بنقص المياه في النيل الأزرق بعد قياسات في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، مبينة رفض السودان لأي خطوة أحادية للبدء في الملء دون التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.

وقد ظهر نقص المياه في الاجزاء الثلاثة من العاصمة "أم درمان والخرطوم بحري"، مما اضطر السلطات لخفض منصات الضخ إلي أدني مستوي لها، الأمر الذي أحدث نقصًا كبيرًا في مياة الشرب النقية.

كينيا حول سد النهضة

تعد دولة كينيا من دول حوض النيل التي ظهر بها نقص في مياه النيل، عقب اعلان دولة إثيوبيا ببدء في ملء سد النهضة.

وأعلن الصيادون المتواجدين علي شواطيء بحيرة توركانا الكينية، عن انخفاض كبير في مخزون أسماك بياض النيل، ومتأكدين من أن سبب تناقص رزقهم من الأسماك هو السد الكهرومائي الضخم، الذى بنته إثيوبيا علي نهر أومو الذي يغذي البحيرة.