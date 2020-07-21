بريطانيا: نُرجح احتمال عدم توافر لقاح كورونا قبل 2021

رجّحت رئيسة فريق عمل اللقاحات في بريطانيا، احتمال عدم توافر اللقاح الخاص بفيروس (كوفيد-19) على نطاق واسع عالمياً قبل حلول العام المقبل 2021.
وقالت كيت بينجهام رئيس فريق عمل اللقاحات في بريطانيا -في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية
تأتي تصريحات بينجهام بعد يوم واحد من إعلان جامعة أكسفورد البريطانية عنأن النتائج الأولية لمرحلتيها الأولى والثانية من التجارب تشير إلى أن لقاح كورونا المُطوّر حديثًا آمن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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