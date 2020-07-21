كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن عن أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، عن تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في البلاد نهاية فبرايرالماضي، بعدما أعلنت وزارة الصحة، عن رصد 607 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 72 حالة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 23 ألفاً و691 حالة.

وأفاد جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الملخص الصحي اليومي، بتسجيل 9 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1087 حالة.

وكشف فورار، عن شفاء 349 حالة جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 16 ألفاً و400 حالة، بينما لفت إلى تواجد 64 حالة في العناية المركزة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.