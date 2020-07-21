كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. وزيرا الخارجية الإماراتي والإيطالي يبحثان تطورات جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بحث بن زايد و لويجي دي مايو تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة اثار هذه الحائجة وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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