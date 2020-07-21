كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و18 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 928 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.

وأشارت الصحة التركية، إلى تعافي 1009 مرضى بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الثامن على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر كانت فوق الألف.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إنه " في الأيام الثلاثة الماضية، انخفض عدد حالات الإصابة بكورونا في 71 مقاطعة".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.