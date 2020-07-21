كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الري السودانية: اتفقنا على مواصلة المفاوضات بالقمة الإفريقية لتجاوز الخلاف مع إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياسر عباس وزير الري السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.

الجدير بالذكر أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد أنه يقدر التفاهم المشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حول استمرار المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف آبي أحمد، في تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن العوامل الطبيعية وموسم هطول الأمطار حاليا ساعد على ملء التعبئة الأولي لسد النهضة.

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وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده قادة الاتحاد الأفريقي، وترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو الماضي.

وكانت تلك المباحاثات برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، وانتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.