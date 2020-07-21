كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: تركيا تجهز ميليشيات صومالية لإرسالها إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ليبيا ريفيو"، أن زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى قطر في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز جيش من المسلحين والمرتزقة في ليبيا بالمقاتلين الصوماليين.

وقالت الصحيفة، إن تركيا ربما تغير وجهة نظرها حول إرسال السوريين إلى ليبيا، بسبب الانتقادات الدولية فلجأت بدلًا من ذلك إلى توظيف المزيد من المقاتلين الصوماليين الذين تم تدريبهم في قطر، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

تأتي تلك التقارير حول تلك الزيارة وسط أنباء أكدت أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بدعم من تركيا، تحرك المقاتلين نحو مدينة سرت الإستراتيجية على البحر المتوسط قبل الهجوم المحتمل.

وأفادت تقارير صحفية تركية، أن أنقرة أرسلت قاذفات صواريخ وبنادق ذاتية الدفع استخدمتها في سوريا إلى ليبيا استعدادا لهذه المعركة.