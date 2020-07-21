كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول سوداني: رئيس الوزراء الإثيوبي اعترف بملء سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول سوداني، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أقر ببداية ملء سد النهضة الإثيوبي، مبررا أن الملء تم بزيادة نسبة الأمطار خارج بحيرة السد.

هذا وانطلقت، القمة الإفريقية المصغرة حول سد النهضة في جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، منذ قليل، في محاولة للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

ويمثل الجانب السوداني في القمة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير الري ياسر عباس.

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وكان السودان قد أعلن تقديم تقريره النهائي حول مفاوضات السد إلى الاتحاد الإفريقي منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى تقدم في المفاوضات وصفه بأنه محدود حول القضايا العالقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الري السودانية عن تناقص المياه في النيل الأزرق بعد قياسات في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، مبينة رفض السودان لأي خطوة أحادية للبدء في الملء دون التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.

ونفت إثيوبيا عبر القائم بأعمالها في السودان لوزارة الخارجية السودانية البدء في ملء السد، موضحة أن الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية تكشف تجمع المياه في السد بشكل طبيعي.

هذا وتأتي هذه القمة بعد المفاوضات الأخيرة التي امتدت لأحد عشر يوماً برئاسة وزراء الري في الدول الثلاث المعنية بالأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) دون إحراز تقدم في أبرز النقاط الخلافية.