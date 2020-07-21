كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لرفضها تهديدات طهران.. كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير الإيرانى لدى سول، وذلك احتجاجًا على تهديدات أطلقتها إيران بشأن اتخاذ خطوات قانونية ضد كوريا الجنوبية لتجميدها أصولاً إيرانية التزامًا بالعقوبات الأمريكية.

وأعرب المدير العام المسؤول عن شؤون إفريقيا والشرق الأوسط كوه كيونج-سوك، عن أسفه للسفير الإيرانى سعيد بادامشى شابيستارى، بعد تصريح متحدث باسم خارجية إيران للإعلام الإيرانى بأنه يمكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا لم يرفع تجميد الأصول الإيرانية، ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الجنوبية "يونهاب".

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وتم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين، حيث ذكرت الوكالة الكورية الجنوبية، أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار، بدءاً من سبتمبر الماضي عندما انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

وكانت الدولتان استخدمتا الحسابين، وهما بالعملة الكورية المحلية، لاستمرار الواردات الكورية من النفط الإيراني وتصدير السلع لإيران رغم العقوبات الأمريكية التي تحظر المعاملات المعتمدة على الدولار مع إيران.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران في ضوء العقوبات الصارمة المفروضة عليها وتداعيات فيروس "كورونا"، تكثف طهران دعواتها لكوريا الجنوبية لرفع قرار التجميد عن أصولها في البنوك الكورية.