كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات حمد بن محمد الشرقي.. بدء فحوصات مجانية لكورونا في إمارة الفجيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، بحملة فحوصات مجانية عن مرض " كوفيد - 19 " تغطي جميع مناطق الإمارة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

تأتي هذه الحملة بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص.