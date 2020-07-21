وزارة التعليم تعلن عن اللائحة الرئسية للمقبولين لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم المترشحات والمترشحين لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، انه قد تم اليوم الاعلان عن اللائحة الرئسية للمقبولين من خلال الرابطين التاليين:

www.cpge.ac.ma

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، خصصت فترة إضافية لعملية الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، تمتد إلى غاية أول أمس الأحد، وذلك على إثر الإقبال المهم الذي عرفته عملية الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا من طرف تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، وأخذا بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في إطار الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19).