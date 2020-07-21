نجم ريال مدريد يرد على اهتمام سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، حدد موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم.
وكانت أنباء قد ترددت عن مواصلة سان جيرمان اهتمامه بضم فينيسيوس هذا الصيف، مستخدمًا مواطنه نيمار، لإقناعه بالموافقة على اللعب في حديقة الأمراء.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن انضمام فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان، لا يزال بعيدًا عن الواقع في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي لا يرى نفسه خارج ريال مدريد في المستقبل القريب، لأنه يريد اللعب وتحقيق الانتصارات تحت قيادة زين الدين زيدان، وهذا أمر جيدا بالنسبة له، نظرًا لأن الملكي لن يفكر على الإطلاق في التخلي عنه.
ويمثل فينيسيوس أهمية كبيرة في نظر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حيث يعتبره مستقبل النادي، وبالتالي لا يوجد أي نية للتفكير في بيعه في الوقت الحاضر.
أما بالنسبة لزيدان، فسيعتمد أيضًا على فينيسيوس صاحب الـ20 عاما الموسم المقبل، وسيضطر سان جيرمان لإيجاد جناح جديد في نادٍ آخر.
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