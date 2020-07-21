الخنبشي و البحسني يفتتحان مشروع إعادة تأهيل مبنى إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلا

الثلاثاء 21 يوليه 2020

افتتح نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، بمدينة المكلا، مشروع إعادة تأهيل مبنى إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمحافظة حضرموت.



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة ،نقل الخنبشي للجميع تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك..مؤكدا أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسة والقطاع الخاص..مشيراً الى ان احتضان حضرموت هذه الأيام للإدارة العامة للمؤسسة هو شرف كبير للمحافظة وهذا يعكس بجلاء ووضوح حالة الامن و الاستقرار التي تنعم بها حضرموت لاسيما في ظل الجهود التي تبذل من قبل قيادة المحافظة المدينة والعسكرية ممثلة بالمحافظ البحسني والمجتمع الحضرمي الذي دائما تواق للأمن والاستقرار والعيش في ظل دولة النظام والقانون.

وقام الخنبشي والبحسني، بجولة في أقسام المبنى بعد تعرضه لأضرار كبيرة أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في العام 2015م،ووصف الخنبشي افتتاح فرع المؤسسة بحضرموت بالخطوة الكبيرة والتي ستشكل علامة بارزة في تاريخ المؤسسة الاقتصادية في بلادنا.

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وقال نائب رئيس مجلس الوزراء "نتطلع ونحن نعرف الدور الاقتصادي الذي قامت بهذه المؤسسة خلال الأعوام الماضية ونأمل ان تستعيد اليوم المؤسسة دورها الاقتصادي والاجتماعي"..داعيا قيادة المؤسسة الى الإسراع في بناء المركز التجاري بحضرموت الساحل والذي سيقدم خدمات متميزة للقطاع الأوسع من المواطنين وسيوفر عدد كبير من السلع والخدمات الضرورية الأساسية.

وأضاف" هناك أدوار نعلق عليها الامل بان تسهم المؤسسة فيها إسهاما في تخفيف المعاناة اليومية للناس وذلك من خلال البيع بالقروض الميسرة لمنتسبي الجهاز الحكومي وكذا الحقيبة المدرسية ،بالإضافة إلى توفير السلل الغذائية والإسهام في دعم مراكز الحجر الطبي وعددها ثمانية في حضرموت لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

بدوره أوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، بأن افتتاح فرع الإدارة للمؤسسة في إقليم حضرموت وتحديدا في عاصمة الإقليم حضرموت يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحافظة حضرموت..مشيراً الى البرنامج الاستثماري الذي سيتم من خلاله إنشاء مركز تجاري كبير بتكلفة أكثر من أربعة مليار يمني الذي تم وضع حجر الأساس له وسيتم بدء العمل فيه خلال الفترة القريبة القادمة وبناء مصنع التمور في سيئون وفتح فروع منافذ بيع مباشرة للمواطنين في كافة فروع المحافظة بالمديريات.

واستعرض السعيدي جملة من المشاريع التي نفذتها المؤسسة في العاصمة المؤقتة عدن ومنها الكلية العسكرية وكلية الشرطة ومستشفى باصهيب وتدشين مركزي الكلى في مستشفى الجمهورية وعبود والمقرر افتتاحهما الأسبوع القادم..لافتاً الى انه سيتم تجهيز مستشفى القطن ودعم المستشفى العسكري بالمكلا.