شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 75 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت لبنان 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 63 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و12 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2980 حالةً. وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، أنه أجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6944 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1577، واستقرار عدد الوفيات على 41.

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