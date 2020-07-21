تونس تتحدث عن تهديد لمخاطر سيبرانية

تونس د ب أ: كشف وزير الدفاع الوطني التونسي عماد الحزقي عن مخاطر سيبرانية تهدد تونس، وتتعلق بالجريمة المنظمة والإرهاب كسائر دول العالم. ونقلت إذاعة «موزاييك» أمس عن الحزقي قوله إن وزارة الدفاع تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لدعم الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية للجيش الوطني وإعادة هيكلته وتحسين وضع العسكريين. وجاء تصريح وزير الدفاع على هامش اختتام الدورة الـ37 حول انجاز استراتيجية وطنية شاملة حول السيادة الرقمية لتونس وانعكاساتها على الأمن القومي.

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