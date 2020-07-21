سوريا تعلن التصدي لعدوان إسرائيلي بسماء دمشق

دمشق ـ وكالات: ذكر الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تصدت «لعدوان» إسرائيلي جديد في سماء العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية «تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل». وأظهر تصوير مباشر انفجارات في سماء العاصمة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم الجيش السوري قوله إن الدفاعات الجوية بالجيش اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت الضواحي الجنوبية بدمشق، وهي مناطق سبق أن استهدفتها إسرائيل، وذلك قبل أن تصل إلى أهدافها مضيفا أنها لم تحدث سوى عن خسائر مادية. وقال سكان في العاصمة إنهم سمعوا الانفجارات وإنها هزت النوافذ بعدة أحياء داخل المدينة.

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