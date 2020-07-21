السعودية: تسليم كسوة الكعبة المشرفة اليوم

الرياض ـ د ب أ: يسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أنه سيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة ( 30 يوليو الجاري) جرياً على العادة في كل عام .

ويتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعداداً لاستقبالهم صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

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