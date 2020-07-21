اختطاف ألمانية فـي بغداد العراق يعتقل «دواعش» بينهم قيادي بارز فـي الموصل

في السياسة 21 يوليو,2020 نسخة للطباعة

الموصل»العراق» ـ وكالات: أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى، باعتقال 7 من عناصر تنظيم داعش في عمليات أمنية نفذتها القوات الأمنية العراقية غرب وشرق الموصل. وقال المقدم سلام العكيدي إن «استخبارات شرطة نينوى تمكنت أمس من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش خلال تواجدهم في قرية بازاويا شرق الموصل، بينهم القيادي البارز المدعو سلمان المولى (أبو حطب)وهو المسؤول عن الاغتيالات في التنظيم». واضاف العكيدي أن «القوات الأمنية صادرت الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي». وتابع المصدر قائلا إن قوة من الجيش العراقي تمكنت اليوم أيضا، وبناء على معلوات استخبارية، من اعتقال اثنين من عناصر داعش في قرية السلامية بقضاء البعاج 120 غرب الموصل، مشيرا إلى أنه كانت بحوزتهم قوائم اغتيالات.ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا، قبل أكثر من عامين.

على صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، إن القوات الأمنية العراقية لاتزال ـ حتى اعداد الخبرـ تبحث عن المواطنة الألمانية المختفية هيلا ميويس. وأضاف معن في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :»لغاية الآن، القوات الأمنية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي اختفت الليلة الماضية في أحد شوارع بغداد». وأوضح أن هناك «اهتماما أمنيا وتوجيهات من وزير الداخلية عثمان الغانمي للقوات الأمنية بمختلف قطاعاتها لتكثيف الجهود للبحث عنها». وقال معن: «هيلا زميلة عزيزة علينا وتحظى بتقدير واحترام من قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن الواجب علينا البحث عنها والقوات تواصل جهودها منذ الليلة الماضية».