شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد السوري : مقتل 5 عناصر موالية لإيران في قصف اسرائيلي جنوب دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من المليشيات الموالية لإيران، في القصف الذي شنته إسرائيل، جنوب دمشق.

وليلة الإثنين، استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري وأخرى لمليشيات موالية لإيران جنوب العاصمة. Advertisements ولاحقا قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إن الطيران الإسرائيلي أغار بعدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت أغلبيتها". وتحدثت الوكالة الرسمية عن إصابة سبعة جنود في القصف. وحتى الساعة لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها من عدمها عن القصف

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