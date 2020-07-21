الصين تعلن الحرب على بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هددت الصين بشن «هجوم مضاد قوي»، بعد أن قامت بريطانيا بتعليق معاهدتها لتسليم المجرمين مع هونج كونج، في إشارة احتجاج ضد بكين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الإجراء البريطاني «تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين». وأضاف المتحدث وانج وينبين، في مؤتمر صحفى، أن «الجانب الصينى سيشن هجوما مضادا قويا، ردا على الأفعال الخاطئة للجانب البريطانى». وتأتي التصريحات في الوقت الذي صارت فيه العلاقات بين الصين وبريطانيا متوترة بصورة متزايدة، حيث تتجادل كل دولة منهما بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج والتكنولوجيا العالية.

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