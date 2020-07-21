الصين تعلن الحرب على بريطانيا

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وأضاف المتحدث وانج وينبين، في مؤتمر صحفى، أن «الجانب الصينى سيشن هجوما مضادا قويا، ردا على الأفعال الخاطئة للجانب البريطانى». وتأتي التصريحات في الوقت الذي صارت فيه العلاقات بين الصين وبريطانيا متوترة بصورة متزايدة، حيث تتجادل كل دولة منهما بشأن الحكم الذاتي لهونج كونج والتكنولوجيا العالية.
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