«أونروا» تقدم مساعدات طارئة للفلسطينيين

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وقالت «أونروا»، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أنه سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة ضمن معايير محددة، وهي أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى أونروا، وأن تكون العائلة مقيمة في الأردن.
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