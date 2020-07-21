شكرا لقرائتكم خبر «أونروا» تقدم مساعدات طارئة للفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أمس، توزيع مساعدة مالية طارئة لدعم لاجئي فلسطين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس المقبل حتى 29 أكتوبر المقبل.

وقالت «أونروا»، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة ضمن معايير محددة، وهي أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى أونروا، وأن تكون العائلة مقيمة في الأردن.