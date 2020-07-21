إطلاق مركز إنزال سمكي يخدم 8400 أسرة يمنية

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ويهدف المركز لتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 8,400 أسرة من الأسر القريبة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين مصدر رزقها، والمساعدة في تخفيف معاناة الصيادين، حيث سيمكنهم من مزاولة مهنة الصيد انطلاقا من مراكز إنزال قريبة وآمنة، بعد أن كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة.
وتوفر المرافق التي تمت إعادة تأهيلها مكان عمل مناسبا لتسويق المنتجات السمكية والحفاظ عليها من التلوث عبر توفير مخازن تبريد تعمل بالطاقة الشمسية.
وينفذ المشروع في ست محافظات تشمل تعز ولحج وأبين والضالع وحجة وعمران، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش لعدد 70,000 من الأسر في اليمن وفقا لاحتياجات سبل عيش السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية.
على صعيد متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 3,150 كرتونا من التمور للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 3,150 أسرة نازحة وفقيرة، ووزع 6,975 كرتونا للأسر الأكثر احتياجا في مديريات مأرب والعبدية وجبل مراد ومدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 6,975 أسرة.
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