تأجيل محاكمة البشير و27 متهما إلى 11 أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر القضاء السوداني أمس تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل.

ويحاكم الرئيس السوداني في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيسا لمدة 30 عاما قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم «هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته، ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع».

وإلى جانب البشير، مثل أمام المحكمة في الخرطوم 27 متهما من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989.

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وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط المحكمة، واحتشد عشرات الصحفيين لتغطية الحدث، بالإضافة إلى أسر المتهمين.

وقاد البشير في 1989 انقلابا عسكريا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي، ويعد البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.

وأعلن حزب «المؤتمر الشعبي» في السودان مناهضته للمحكمة السياسية لقادته، قائلا إن «قياداته خلف القضبان خط أحمر، وسيقف معهم بكل السبل القانونية لمناهضة المحكمة السياسية».