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7 دواعش في قبضة الأمن العراقي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى باعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في عمليات أمنية نفذتها القوات الأمنية العراقية غرب وشرق الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال المقدم سلام العكيدي إن «استخبارات شرطة نينوى تمكنت اليوم من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش خلال تواجدهم في قرية بازاويا شرق الموصل، بينهم القيادي البارز المدعو سلمان المولى «أبو حطب»، وهو المسؤول عن الاغتيالات في التنظيم».

وأضاف العكيدي أن «القوات الأمنية صادرت الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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