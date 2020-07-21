7 دواعش في قبضة الأمن العراقي

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وقال المقدم سلام العكيدي إن «استخبارات شرطة نينوى تمكنت اليوم من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش خلال تواجدهم في قرية بازاويا شرق الموصل، بينهم القيادي البارز المدعو سلمان المولى «أبو حطب»، وهو المسؤول عن الاغتيالات في التنظيم».
وأضاف العكيدي أن «القوات الأمنية صادرت الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».
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