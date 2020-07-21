شكرا لقرائتكم خبر البرلمان الليبي: مصر استجابت لنداء شعبنا وستتدخل عسكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن قرار البرلمان المصري بالموافقة على التدخل العسكري في ليبيا يأتي استجابة لمطالب الشعب الليبي.

وأضاف «جاء القرار استجابة لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي في الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك، وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون، التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم الميليشيات المسلحة»، على حد تعبيره.

وتابع إن قرار البرلمان المصري «جاء دعما لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدما في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار، وسوف يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع الميليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع».

وأردف «نحيي الشعب المصري الشقيق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ويجسد التكاتف العربي، فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية».