إثيوبيا تكشف مصير المشاورات بشأن ملء سد النهضة.. والسودان: مفاوضات اليوم مبشرة

أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية، أن هناك توافق فى القمة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد، تمهيدا لاتفاق شامل، وفقا لمصادر إعلامية.
وقال رئيس المفوضية الإفريقية، إنه من الضرورى جدًا أن تتوصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق يحافظ على مصلحة الجميع، وفقا لمصادر إعلامية.
قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة التى عقدت اليوم الثلاثاء، على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك عن طريق الفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة
وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء الإثيوبى يبرر البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.
وقال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.
وفى وقت سابق، انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.
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