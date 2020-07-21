انطلاقا من الاثنين المقبل.. إعادة فتح المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف

أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن إعادة فتح فضاءاتها المتحفية اعتبارا من 27 يوليوز الجاري، وذلك عقب الإعلان رسميا بالسماح بإعادة فتح المتاحف في 20 من هذا الشهر.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه “بعد عدة أسابيع من تدارس مسألة الولوج إلى الفضاءات، وإعداد برمجة ثقافية تسلط الضوء على المجموعات الوطنية، باتت المتاحف مستعدة لاستقبال الجمهور ومنحه تجربة متحفية آمنة”. وأضاف البلاغ أنه قد تم وضع تدابير صحية تروم حماية صحة الزوار والمستخدمين طبقا للتوصيات الصادرة للحد من تفشي كوفيد-19.

وبعد أن دعت زوارها للحجز عبر الهاتف قبل الزيارة، علما أنه سيتم قبول عدد محدود من الزوار، وذلك لضمان احترام التباعد الاجتماعي، أكدت المؤسسة على ضرورة وضعهم الكمامات قبل الدخول، والخضوع لقياس درجة الحرارة على يد أحد المستخدمين المكلفين بذلك، قبل السماح لهم بالولوج إلى الفضاءات، مشيرة إلى أنه سيتم وضع مطهرات كحولية آلية رهن إشارة الزوار عند مدخل المتاحف.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الزيارة، سيجد الزوار علامات تشوير في فضاءات المتاحف لتحديد اتجاه الزيارة، وذلك لتجنب تقاطع الزوار، واحترام التباعد البدني مترا واحدا. وبخصوص السلوكات الحاجزية، أوضحت المؤسسة أنه سيتم التذكير بالتعليمات الصحية في مختلف المتاحف بمساعدة لوحات المعلومات، كما سيتم الرفع من وتيرة تنظيف الفضاءات والأسطح والأجهزة الإلكترونية.

وهكذا، سيعيد متحف دار الباشا، ومتحف النسيج والزرابي سي سعيد بمراكش، فتح أبوابهما، الاثنين المقبل، يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، ما عدا يوم الاثنين بالنسبة للمتحف الأول، ويوم الثلاثاء بالنسبة للمتحف الثاني.

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وفي تطوان، سيفتح المتحف الأثري أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، باستثناء أيام الثلاثاء، وذلك على غرار المتحف الوطني للخزف بآسفي.

أما متحف القصبة للثقافات والحضارات المتوسطية بطنجة، فسيفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة والنصف مساء، ما عدا أيام الثلاثاء.

وفي الرباط، يمكن زيارة المتحف الوطني للتصوير يوميا، من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السابعة مساء، باستثناء أيام الثلاثاء.

كما سيعيد متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، ومتحف التاريخ والحضارات بالرباط، فتح أبوابهما يوم الاثنين 10 غشت المقبل، على التوالي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ومن العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء أيام الثلاثاء.

وخلص البلاغ إلى أنها مناسبة للجمهور لكي يستمتع، في الأسابيع المقبلة، بعروض ثقافية غنية، وبزيارة المتاحف والمعارض.