حصيلة كورونا في المغرب..180 إصابة جديدة و257 حالة شفاء و4 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى17الف و742 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 257 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 15 ألف و389.

وأضافت المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 4 حالة وفاة خلال 24 ساعة، في كل من مدينة الدار البيضاء وخنيفرة وطنجة والقنيطرة، لترتفع الحصيلة الوفيات إلى 280 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.