تيتي: الفريق الطيراوي سينافس على الصعود للممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة النادي الرياضي الطيرة بتحضير فريق قوي للموسم الكروي المقبل 2020-2021، من أجل المنافسة في قمة الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.

ويهدف الفريق الطيراوي إلى المنافسة على حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة.

وبهذا الصدد، قال مدير النادي الرياضي الطيرة، عبد المنان تيتي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بتحضير فريق ممتاز للموسم الوشيك، وما ينقصنا هو لاعب بوظيفة صانع ألعاب حيث سنتعاقد معه خلال الأيام القادمة".

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وأضاف أن "فريقنا سينافس على حصد بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة، ورغم ذلك إلا أن التخوفات قائمة في ظل الإمكانيات المحدودة بالنسبة لنا، لكن في ذلك سنعمل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق رغبة الجمهور، ومن هذا الباب نأمل تلقي الدعم على صعيد بلدية ورجال أعمال".

وتابع أن "هناك تأثير واضح لفيروس كورونا على كرة القدم، وحتى هذه المرحلة هناك احتمالات واقتراحات بتأخير انطلاق الموسم الكروي الجديد، ونحن نأمل عودة كرة القدم كما كانت خلال الوقت القريب".

وختم تيتي بالقول إن "الموسم القادم سيشهد منافسة قوية في قمة اللائحة، وكلنا أمل بأن تسير الأمور معنا على ما يرام حتى نترجم ذلك بالصعود في نهاية الموسم".