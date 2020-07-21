كورونا: إغلاق شامل لمحافظة أريحا حتى مساء الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن محافظ أريحا والأغوار، في الضفة الغربية المحتلة، جهاد أبو العسل، مساء اليوم الثلاثاء، عن إغلاق شامل للمحافظة، حتى يوم الخميس المُقبل.

وذكر أبو العسل، أنه يُمنع الدخول أو الخروج للمحافظة، والمخيمات، موضحا أن الإغلاق يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى صباح يوم الخميس، ومؤكدا كذلك، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصادرة عن الحكومة، بإغلاق المحافظات ومنع التنقل من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

وشدد على أنه "لن يجري التهاون مع كل من ينتهك الحظر الشامل، بهدف محاصرة الوباء وعدم حصول انتكاسة، وحتى تتمكن الطواقم الطبية والصحية من تتبع الخريطة الوبائية"، منوها إلى أن "عدد الإصابات بالمحافظة (وصل إلى) 144 مصابة مؤكدة".

وأوضح أبو العسل أنه يُستثنى من ذلك؛ الصيدليات، والمخابز، مشددا على ضرورة تعاون الجميع ووعي المواطنين للخروج من الجائحة والتي تهدد سلامة وصحة واقتصاد الوطن.

Advertisements

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أوضح في الأول من الشهر الجاري، أن خلال فترة الإغلاق؛ "تتوقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسلة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المحافظات المصابة كما هي منذ لحظة اتخاذها".

وأضاف ملحم، أن الحكومة "ترى أن حياة الناس وسلامة المجتمع تتصدر الأولوية في معالجتها للوباء وتداعياته الخطيرة. في ضوء الثغرات التي ينفذ منها الوباء بسبب الدخول والخروج غير المنظم للعمال بعد أن غادرت قوى الأمن مواقعها التي كانت فيها في مواقع التماس مع أراضي عام ثمانية وأربعين بسبب إكراهات الواقع هناك في أعقاب التطورات التي نشأت مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، (بنيامين نتنياهو) عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وتابع: "الحكومة تدعو جميع المواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتوخي المسافات، والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس، مشيرا إلى أنها أقرت لائحة عقوبات لمن يخالفون تلك التعليمات".