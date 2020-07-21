إلغاء جوائز نوبل لعام 2020 بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقرّر إلغاء جوائز نوبل للعام الجاري، وبالتالي إلغاء الحفل الذي تُوزّع فيه الجوائز، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الثلاثاء.
ويأتي القرار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي أودى بحياة 615,046 ألف شخص في العالم، حتى مساء اليوم.
وتُنسب جوائز نوبل إلى مخترع الديناميت، ألفريد نوبل، وبدأت في عام 1901 تقديرا للإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام، تنفيذا لوصيته.
وينبغي على كل فائز بجوائز نوبل أن يقدم "خطاب/ درس نوبل" في الأشهر الستة التي تلي حفل تسليم الجوائز رسميا.
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