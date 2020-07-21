"سناب تشات" تطلق تطبيقًا لجلسات التأمل والاسترخاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت منصة "سناب تشات"، اليوم الثلاثاء، أول تطبيق مصغّر يسمح للأصدقاء بمشاركة جلسات التأمل معًا، ويأتي كجزء من مبادرة للمساعدة في دعم الصحة العقلية، والرفاهية العاطفية للمستخدمين.

وأوضحت "سناب تشات"، في قمة الشركاء الافتراضية الشهر الماضي، أنها تتعاون مع مطورين خارجيين لتصميم تطبيقات مصغرة متنوعة، وذلك لإيجاد المزيد من التجارب الاجتماعية بين الأصدقاء.

وستطلق المنصة، الأسبوع الجاري، 3 تطبيقات مصغرة إضافية إلى جانب تطبيق التأمل المصغر الجديد، وتشمل التطبيقات الأخرى تطبيق (Let’s Do It)، الذي يتيح للمجموعات اتخاذ القرارات معًا.

وستُلحق المنصة التطبيقين اللذان سبق ذكرهما أعلاه، بتطبيق (Prediction Master) الذي يقدم أسئلة حول كل شيء من سوق الأسهم إلى الأحذية الرياضية، بالإضافة إلى تطبيق البطاقات التعليمية (Flashcards) الذي سيقدّم مساعدات دراسية للطلاب من مختلف التخصصات.

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وأظهرت أبحاث "سناب تشات" أن مشاعر القلق والاكتئاب والتوتر وتحديات الصحة العقلية الأخرى عالية بين مستخدميها، كما يرغب المستخدمون عادةً في اللجوء إلى أصدقائهم عند التعامل مع هذه المشاعر.

ولفتت المنصة إلى أن "هذا البحث ساعد على معرفة كيفية تصميم تطبيق التأمل، ونأمل أن يوفر مساحة آمنة للأصدقاء لممارسة التركيز الذهني الكامل، وإرسال رسائل مشجعة لتعزيز الأصدقاء المحتاجين بشكل إيجابي".

ويحتوي تطبيق التأمل المصغر على ست جلسات تأمل، تتراوح مدتها من ثلاث إلى أربع دقائق، وتتضمن مواضيع مثل "فقط تنفس"، و"كن لطيفًا بحق نفسك"، و"ضغط للنجاح"، "وقت مني لنفسي".

وتجدر الإشارة إلى أن جمهور "سناب تشات" هو الأصغر سنًا بين جماهير منصات التواصل الاجتماعي، إذ تتراوح أعمار 90 في المئة من مستخدمي التطبيق بين 13 و 34 عامًا.