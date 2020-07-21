إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

الثلاثاء 21 يوليه 2020

أعلنت إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، فيما برر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار، في الوقت الذي أكد فيه وزير الري السوداني ياسر عباس أنه جرى الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.



وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن موسم الأمطار ساعد في إتمام عملية تعبئة خزان سد النهضة في مرحلته الأولى، مؤكداً أن هناك تفاهماً مشتركاً مع مصر والسودان على تواصل المفاوضات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة، وفقا للبيان.

وأصدر آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة سد النهضة، أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

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وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أشاد آبي أحمد بالجهود التي يقودها الاتحاد الافريقي لدعم الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان للتعامل مع الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأعرب عن تقديره لتصميم الاتحاد الافريقي على حلول المشكلات الأفريقية بالآليات الاقليمية القائمة، مكررا التزام إثيوبيا بالاستمرار في الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر "آباي" دون ضرر كبير لمصر والسودان.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتم بتوصل جميع الاطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق لتحقيق اتفاق.