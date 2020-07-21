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منظمة الصحة العالمية تتخذ إجراء جديداً في ظل تفشي كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تتخذ إجراء جديداً في ظل تفشي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم تشكيل فريق من العلماء والخبراء في مجالات مختلفة لمكافحة المعلومات الخاطئة، التي تنطوي على خطورة نسبية على الصحة العامة.

 

وذكرت المنظمة في ختام مؤتمر انعقد اليوم الثلاثاء عبر الانترنت أن علماء من مجالات مختلفة تتنوع ما بين الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى علوم الصحة والاتصالات سوف يشاركون في هذا المشروع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

وسوف يتركز التعاون على مجال بحثي جديد أطلقت عليه المنظمة اسم "علم الوبائيات المعلوماتية".

 

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وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس قد حذر لدى تفشي جائحة من "وباء المعلوماتية" الذي ينذر باجتياح الناس بفيضان من المعلومات الصحيحة والخاطئة ونظريات المؤامرة التي تثير القلق.

 

ويهدف علم "الوبائيات المعلوماتية" إلى دراسة أفضل السبل للتعامل مع هذا الخطر.

 

وذكرت منظمة الصحة العالمية إنه سواء إن كانت المعلومات صحيحة أم خاطئة، فإن الكمية المفرطة من المعلومات تنطوي على آثار سلبية على الصحة، حيث تزيد من التوتر، وربما تدفع إلى الأخذ بنصائح قد تكون خطيرة.

 

 

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