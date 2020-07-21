سعود المعلا عن مبسار الأمل: علامة فارقة ونقطة تحول نوعية في عصر العلوم

الثلاثاء 21 يوليه 2020

أكد الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه «في هذا اليوم التاريخي من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ ليسجل علامة فارقة في علوم الفضاء ونقطة تحول نوعية في عصر العلوم والتكنولوجيا والمعرفة ولتضع قاعدة معلومات بحثية وفلكية سيكون لها انعكاسات إيجابية في علوم الفضاء والأبحاث الطبيعية سواء في ما يتعلق منها بالكوكب الأحمر أو محيطه الغازي».



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وأشاد حاكم أم القيوين في كلمة له بهذه المناسبة، بالطموح الذي سجلته قيادتنا الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع قواعد الدولة العصرية المتميزة بقيادة فذة تتطلع دوماً إلى التفوق والتميز في كافة المجالات وفق إرادة وطنية حملها أبناء الإمارات إلى الفضاء الخارجي بقيادة هزاع المنصوري الذي أصبح أول رائد فضاء عربي يلتحق بمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر من عام 2019.

وقال إن «صناعة الفضاء والتكنولوجيا أصبحت اليوم واحداً من أهم عناصر تقدم وتطور الأمم وتمثل علامة فارقة في نطاق البحوث العلمية وعلوم الفضاء للوصول إلى مخرجات علمية سيكون لها الأثر الكبير في الحياة العامة وفق النتائج والدراسات التي ستتمخض عنها مثل هذه المهام الفضائية والأهداف المرجوة منها».