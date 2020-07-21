شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: عقوبات أوروبية في انتظار تركيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اليونان اليوم الثلاثاء إنه يتعين ألا يكون هناك بديل عن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا إذا لم تتراجع أنقرة عن محاولات متنازع بشأنها للتنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور أثينا "للأسف تضيف تركيا حلقة أخرى لتصرفاتها العدائية لليونان ولقبرص وللاتحاد الأوروبي بأسره".

وأضاف "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص هو في نهاية المطاف تشكيك في حقوق أوروبا. نتوقع دعم حلفائنا (لعقوبات على تركيا)... وما دامت تركيا تواصل هذا الدرب فإن العقوبات على تركيا ستكون هي السبيل الوحيد".

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وتقول تركيا إن من حقوقها السيادية التنقيب عن الموارد في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري أو داخل الحدود البحرية التي وضعتها لنفسها.

ويشوب التوتر العلاقة بين اليونان وتركيا منذ عقود ويتصاعد من حين لآخر. وتبادل البلدان التصريحات الحادة هذا العام عندما حاول آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم تركيا اقتحام حدود برية مع اليونان. وتتباين مواقف البلدين أيضا بخصوص جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي.

وعبرت اليونان عن غضبها بسبب اتفاق بين ليبيا وتركيا على رسم الحدود البحرية يقتطع جزيرة كريت اليونانية الجنوبية ويمهد الطريق أمام تنقيب محتمل عن الموارد.